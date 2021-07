Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstähle aus PKW in Bockhorn - Hinweise an die Polizei Varel

Wilhelmshaven (ots)

Zu zwei Diebstählen aus PKW kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Zunächst wurde der Diebstahl einer Geldbörse aus einem PKW in der Gartenstraße festgestellt. Hier konnten Unbekannte durch ein nicht ordnungsgemäß verschlossenes Fenster in das Innere des Fahrzeuges gelangen.

In einem weiteren Fall wurde aus einem Transporter, der in der Lauwstraße abgestellt war, ein Baustellenradio entwendet.

Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu den Sachverhalten nimmt die Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 entgegen.

