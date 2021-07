Polizei Aachen

POL-AC: Oldtimer gestohlen - Polizei gibt Tipps zum Diebstahlschutz

Aachen/StädteRegion/Würselen (ots)

Gestern Abend (28.07.2021) kurz vor 18 Uhr entwendeten unbekannte Tatverdächtige "Am Weiweg" in Würselen einen auf einem Firmengelände abgestellten Oldtimer. Laut Zeugen reisten die Täter auf einem Motorrad mit niederländischem Kennzeichen an. Einer brach dann den Sportwagen (Porsche 911, Baujahr 80ziger Jahre, Farbe: Rot) auf und fuhr, noch immer den Motorradhelm tragend, davon. Sein Komplize folgte mit dem Zweirad direkt hinterher. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31401 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/9577-34210 zu melden.

Die Kriminalpolizei rät:

Sichern sie ihren Oldtimer schon von außen gut sichtbar! Nutzen Sie Park- oder Lenkradkrallen und am besten, da wo es geht, sichern sie ihre Parkfläche mit Pollern und Licht- bzw. Bewegungsmeldern zusätzlich ab. Weitere Möglichkeiten sind zusätzlich zu verbauende diverse elektronische Helfer, wie Alarmanlagen, Schalter zur Unterbrechung der Stromzufuhr oder GPS- Sender. (sb)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell