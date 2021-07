Polizei Aachen

POL-AC: Geldbörse geraubt - Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

Ein 77-jähriger Mann ist Montagnachmittag (26.07.21, 16.00 Uhr) Opfer eines Raubes geworden. Der Mann hatte kurz vor der Tat Bargeld in einer Bankfiliale im Kapuziner Karree abgehoben, als ihm am Kapuzinergraben die Geldbörse von einem unbekannten Täter aus der Hand gerissen wurde. Dieser flüchtete anschließend in Richtung Franzstraße. Er wird beschrieben als männlich, ca. 30 bis 35 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, dunkle Bekleidung.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zur Identität des Täters oder dessen Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Aachen unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell