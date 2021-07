Polizei Aachen

POL-AC: Ladendieb wird gewalttätig - Couragierte Zeugen schreiten ein - Polizei kann Tatverdächtigen festnehmen

Eschweiler (ots)

Samstagabend (24.07.2021) kurz nach 19 Uhr beobachteten Kunden einen Ladendieb in einem Supermarkt auf der Kölner Straße und informierten die Angestellten des Marktes. Als der Mann, ohne die in seiner Kleidung versteckten Getränkedosen an der Kasse bezahlt zu haben, das Geschäft verließ, versuchte eine Kassiererin ihn anzusprechen und ihm zum Stehenbleiben zu bewegen. Er antwortete daraufhin jedoch mit einem Fausthieb, verletzte die Frau dabei schwer und lief weg. Zeugen der Tat konnten ihn kurzzeitig auf dem Parkplatz stellen. Doch erneut wehrte sich der Tatverdächtige so vehement, dass eine weitere Person verletzt wurde. Im Rahmen der Fahndung konnte der augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehende Flüchtige wenig später von der Polizei angetroffen und festgenommen werden. Den 22- jährigen Mann aus Eschweiler erwarten nun Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahl und Besitz von Betäubungsmitteln. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Die verletzte Kassiererin musste zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, der ebenfalls verletzte Zeuge wurde zunächst vor Ort medizinisch betreut. (pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell