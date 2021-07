Polizei Aachen

POL-AC: Täter flüchtet nach versuchtem Raub

Aachen (ots)

Ein 22-Jähriger ist gestern Nachmittag (22.07.21, 16.15 Uhr) an einer Haltestelle in der Heinrichsallee von einem unbekannten Mann mit Schlägen attackiert worden. Der Täter hatte kurz zuvor eine Frau, die ebenfalls auf den Bus wartete, aggressiv nach Bargeld angebettelt. Der 22-Jährige wollte eigentlich nur helfen und bot dem Unbekannten selbst etwas Kleingeld an. Als er schließlich sein Portemonnaie aus der Tasche zog, ging der Unbekannte auf ihn los und versuchte ihm die Geldbörse zu entreißen - jedoch ohne Erfolg. Ohne Beute ergriff der Täter anschließend die Flucht in Richtung Jülicher Straße. Der Täter wird beschrieben als ca. 1,80 m groß, etwa 20 bis 30 Jahre alt, dunkler Teint, kurze schwarze Haare, korpulente Statur, hinkender Gang, ungepflegtes Erscheinungsbild, bekleidet mit einem blauen T-Shirt und blauer Jeanshose, Pappbecher in der linken Hand, Verband am rechten Bein. Sachdienliche Hinweise zur Identität oder der Fluchtrichtung des Täters nimmt die Kripo Aachen unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 entgegen. (am)

