Polizei Aachen

POL-AC: Nachtrag zur Meldung vom 18.07.2021 - Streit eskaliert - Mann muss reanimiert werden - Polizei sucht Zeugen

Eschweiler (ots)

Wie bereits vermeldet, wurde am 17.07.2021 ein 72-jähriger Mann von einem 24-jährigen Tatverdächtigen gegen 8:15 Uhr vor einer Bäckerei in der Quellestraße niedergeschlagen. Der Senior musste notärztlich versorgt und anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum genauen Tathergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 42201 zu melden. (fp)

