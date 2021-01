Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Erneut problematische Parksituation auf der L108 zwischen Winterbach, OT Kreershäuchen und Tiefenbach bei Ellerspring

WinterbachWinterbach (ots)

Eine Überprüfung der Verkehrssituation an der L108 am Ellerspring durch die Polizeiinspektionen Bad Kreuznach und Simmern am 03.01.21 um 12:10 Uhr ergab, dass dort aktuell alle Parkplätze belegt sind. Diverse Fahrzeuge parken verbotswidrig auf der L108. Die Polizei wird nun die Parkverstöße ahnden. Sie bittet darum, die Örtlichkeit heute nicht mehr anzufahren.

