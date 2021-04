Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, erneuter Feuerwehreinsatz & Körperliche Auseinandersetzung

Waiblingen: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Eine 38 Jahre alte Fahrerin eines Alfa-Romeo übersah am Dienstag gegen 10:10 Uhr beim Wenden in der Mayenner Straße einen 62 Jahre alten Roller-Fahrer und kollidierte mit diesem. Im Anschluss an die Kollision stürzte der 62-Jährige von seiner Vespa und zog sich leichte Verletzungen zu. Der beim Unfall entstandene Schaden wird auf insgesamt 3000 Euro geschätzt.

Murrhardt: Erneuter Feuerwehreinsatz

In den frühen Mittwochmorgenstunden gegen 04:30 Uhr kam es in einem Gebäude in der Bahnhofstraße erneut zu einem Feuer. Das Gebäude hatte bereits am Montagnachmittag gebrannt. Nach aktuellen Erkenntnissen entwickelte sich das Feuer aus einem Glutnest heraus. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 21 Personen im Einsatz und konnte den Dachstuhl des Gebäudes löschen. Durch das Feuer bestand keine Gefahr für umliegende Gebäude.

Backnang: Verkehrsunfall

Eine 18-jährige Opel-Fahrerin war am Dienstagvormittag gegen 9:45 Uhr auf der Maubacher Straße in Richtung B14 unterwegs. An der Einmündung in die Hohenheimer Straße übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 72-jährige Mercedes-Fahrerin. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, dadurch geriet das Fahrzeug der 18-Jährigen ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte sich die Fahrerin des Opel leicht. Weiter entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6500 Euro.

Fellbach-Schmiden: Körperliche Auseinandersetzung

Am Dienstagnachmittag gegen 13:15 Uhr ging ein 28-jähriger Mann die Fellbacher Straße entlang. Dabei schlug er gegen den Sprinter eines 31-jährigen Fahrers, der gerade auf die Fellbacher Straße einfahren wollte. Dadurch verursachte der 28-Jährige einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro und lief in Richtung des Schmidener Wegs davon. Ein 34-jähriger Zeuge sprach den 28-Jährigen an und wollte diesen aufhalten. Daraufhin drehte sich dieser um und schubste den Zeugen zweimal von sich. Unter der Hilfe von weiteren Personen vor Ort konnte der 28-Jährige Vandale festgehalten werden, bis die bereits verständigte Polizei vor Ort eintraf. Durch die Handgreiflichkeiten verletzte sich der 28-Jährige, sowie ein 29-jähriger Helfer vor Ort leicht. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der 28-jährige Mann leicht unter dem Einfluss von Alkohol stand, außerdem fanden die Polizeibeamten bei diesem eine geringe Menge Betäubungsmittel. Er muss nun mit mehreren Strafverfahren rechnen.

