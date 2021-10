Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Gegenverkehr gestreift und abgehauen (20.10.2021)

Königsfeld (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Unbekannter am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße 5724. Ein Mann mit einem silbernen Auto fuhr von Hardt kommend in Richtung Brogen. Dabei streifte er einen entgegenkommenden Skoda Octavia, den ein 40-Jähriger fuhr. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Er flüchtete zunächst in Richtung Brogen und im weiteren Verlauf auf der Kreisstraße 5725 in Richtung Langenschiltach. Bei seinem Auto soll es sich um einen VW Golf oder Polo gehandelt haben. Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

