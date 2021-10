Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Marbach) Fahrradfahrer bei Unfall verletzt (19.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Autofahrer hat am Dienstag, gegen 17 Uhr auf einem Kreisverkehr der Kirchdorferstraße / Steinwiesenstraße einen Unfall verursacht. Ein 52-jähriger Seat Leon Fahrer fuhr von der Kirchdorferstraße in einen Kreisverkehr ein und missachtete die Vorfahrt eines 86-Jährigen, der sich mit einem E-Bike im Kreisel befand. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Senior stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. An Auto und Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell