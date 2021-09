Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Von Fahrbahn abgekommen, Zeugen gesucht

Oppenau (ots)

Ein verunfallter Personenkraftwagen beschäftigte am Sonntagabend die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch. Gegen 17:15 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Mercedes die L92 in Richtung B500, als er in einer Kurve, nahe einem Gleitschirmfliegerstartplatz, aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von Fahrbahn abkam und in einem angrenzenden Grünstreifen stehen blieb. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei Zeugen, die an dem Abend Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer, 07841 7066-0, zu melden.

