Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf, Krs. RW) Freilaufender Hund gerät gegen Audi

Hochmössingen (ots)

In der Ignaz-Rohr-Straße ist am Dienstag ein Hund von einem vorbeifahrenden Auto erfasst worden. Der Zwergspitz ist nahe des dortigen Motorradhändlers dem 55-jährigen Besitzer entwischt, als auf der anderen Straßenseite ein weiterer Hund auftauchte. Eine gerade in diesem Moment herannahende 30-jährige Audi-Fahrerin konnte trotz einer Vollbremsung einen Unfall nicht verhindern und erfasste das Tier. Der Hund überstand jedoch die unsanfte Begegnung mit dem Kleinwagen und lief zurück ins Haus. Er wurde offenbar nur leicht verletzt. Am erst wenige Tage alten Audi A1 der Frau entstand jedoch ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Eine Streife der Polizei hat den Vorfall zu Protokoll genommen. Der Hundehalter muss nun für den Schaden aufkommen.

