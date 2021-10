Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Hochwertiges Mountain-E-Bike gestohlen (18.10.201)

Bild-Infos

Download

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben am Montag zwischen 13.30 Uhr und 21.30 Uhr in der Bergstraße ein hochwertiges Mountainbike entwendet. Unbekannte stahlen ein neonorangefarbenes E-Bike der Marke "FatbikeMaxx Hurxdax", dass verschlossen an einem Fahrradständer vor einer Firma abgestellt war. Der Wert des Rades beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Hinweise zum Verbleib des Rades oder auf die Diebe werden an das Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell