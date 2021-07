Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte versuchten am Donnerstag, 29. Juli, gegen 12 Uhr auf der Straße Am Hämmschen in ein Einfamilienhaus einzubrechen.

Der oder die Einbrecher wollten gewaltsam eine Terrassentür öffnen, was jedoch nicht gelang.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 850 Euro geschätzt.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Hamm der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

