POL-HAM: Mit Pedelec Unfall verursacht und geflüchtet

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße wurde am späten Donnerstagnachmittag ein 31-jähriger Fahrradfahrer aus Hamm leicht verletzt. Dieser hatte gegen 17.30 Uhr den Radweg der Werler Straße in Richtung stadtauswärts befahren, als er in Höhe des Hauses Nummer 66 beim Abbiegen auf einen Apothekenparkplatz von einem bisher unbekannten Pedelecfahrer während der Vorbeifahrt touchiert wurde. Dieser hatte sich zuvor auf dem Radweg in gleicher Richtung bewegt und entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den leicht verletzten Fahrradfahrer zu kümmern. Der 19-Jährige versuchte noch, den Fahrer des E-Bikes einzuholen, was ihm jedoch nicht gelang. Der männliche Pedelecfahrer war zum Unfallzeitpunkt mit einem auffälligen, grünen oder roten Oberteil bekleidet und ist etwa 40 Jahre alt. Weitere Hinweise auf den möglichen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 und elektronisch unter "hinweise.hamm@polizei.nrw.de" entgegen. (es)

