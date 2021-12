Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

Im Bergischen Städtedreieck kam es in den vergangenen Tagen zu folgenden Einbruchsanzeigen. Wuppertal - Am 17.12.2021, zwischen 07:15 Uhr und 12:20 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Wilkhausstraße ein. Über die Beute ist bislang nichts bekannt. Eine unbekannte Person versuchte am 17.12.2021, um 19:40 Uhr, die Balkontür einer Wohnung in der Ursulastraße aufzubrechen. Er wurde jedoch von der Alarm schlagenden Bewohnerin bei seiner Tat gestört und flüchtete. Im Zeitraum zwischen dem 17.12.2021 (22:15 Uhr) und dem 18.12.2021 (07:50 Uhr) drangen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Bochumer Straße ein. Sie stahlen Bargeld und Elektronikartikel. Am 19.12.2021, um 06:35 Uhr, schlug ein unbekannter Einbrecher in der Berliner Straße die gläserne Eingangstür eines Geschäftes ein. Er entwendete Bargeld aus dem Kassenbereich. Zwischen dem 16.12.2021 (15:00 Uhr) und dem 19.12.2021 (10:30 Uhr) versuchten Einbrecher vergeblich in ein Haus an der Straße Am Zaunbusch einzudringen. Am 19.12.2021, zwischen 10:45 Uhr und 15:50 Uhr, hebelten Einbrecher die Tür einer Wohnung in der Spichernstraße auf. Sie stahlen Bargeld. Remscheid - In der Hastener Straße wurden am 19.12.2021, um 02:48 Uhr, unbekannte Täter durch eine Alarmanlage davon abgehalten ihren Einbruch mit Beute zu beenden. Solingen - In der Kriemhildenstraße verschafften sich Unbekannte am 18.12.2021, zwischen 13:45 Uhr und 18:30 Uhr, Zutritt zu zwei Wohnungen. Über die Beute ist jeweils noch nichts bekannt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jb)

