POL-W: W - Mehrere geparkte Fahrzeuge bei Unfall beschädigt

Wuppertal (ots)

Am 21.12.2021, um 02:50 Uhr, kam es auf der Carnaper Straße zu einem Unfall, bei dem fünf Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein 19-Jähriger fuhr mit einem Beifahrer (19) in einem Mercedes auf der Carnaper Straße in nördlicher Richtung, als er auf Höhe der Aral-Tankstelle nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen geparkten VW rammte. Dieser schob seinerseits drei weitere Fahrzeuge aufeinander (zwei VW, ein Mercedes). Aufgrund eines positiven Drogenvortests an der Unfallstelle wurde dem 19-jährigen Fahrer im Nachgang eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, der Mercedes schergestellt. Der Sachschaden liegt bei circa 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jb)

