Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gammelshausen - Betrunkener Autofahrer kracht in die Leitplanken

Ca. 23.000 EUR Schaden entstanden bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen.

Ulm (ots)

Gegen 4.25 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Landstraße von Gruibingen in Richtung Gammelshausen unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, kam er kurz nach dem Flugplatz Nörtel auf Grund alkoholischer Beeinflussung nach links von der Straße ab. Dabei beschädigte er die Leitplanken auf einer Länge von ca. 150 Metern. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Am Auto und den Leitplanken entstand ein Schaden von ca. 23.000 EUR. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen an und beschlagnahmte seinen Führerschein.

