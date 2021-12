Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in Wuppertal-Elberfeld

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (21.12.2021, 20:30 Uhr), beraubten bislang unbekannte Straftäter eine Frau. Die 31-Jährige war auf der Grabenstraße in Wuppertal-Elberfeld unterwegs. Einer der Männer sprach sie an und bat um Wechselgeld. Als sie ihr Portemonnaie herausholte, schlug der Haupttäter es ihr aus der Hand und entnahm Bargeld. In der Folge beleidigte er sein Opfer. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Morianstraße. Alle Drei sind 165 cm bis 175 cm groß, circa 25 Jahre alt und waren mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet. Der Haupttäter trug einen dunklen Vollbart. Ein Weiterer trug über seiner dunklen Kleidung eine weiße Steppweste. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

