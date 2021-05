Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen ist es am Samstag (01.05.2021) in der Augsburger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Mehrere Zeugen alarmierten gegen 16.00 Uhr die Polizei, da es vor einem Imbiss zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen acht Personen im Alter von 28 bis 41 Jahren sowie einem 63-jährigen Mann gekommen war. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatten die Beteiligten die Handgreiflichkeiten bereits eingestellt. Rettungskräfte versorgten mehrere Verletzte und brachten drei von ihnen zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser. Ersten Ermittlungen zufolge sollen die Tatverdächtigen wegen Geldangelegenheiten gestritten haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die Männer wieder auf freien Fuß.

