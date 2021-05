Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto fängt während der Fahrt Feuer

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montagmorgen (03.05.2021) ein Mercedes in der Pragstraße in Brand geraten. Der 46 Jahre alte Fahrer des C 220 war gegen 08.05 Uhr in der Pragstraße Richtung Rosensteinbrücke unterwegs, als sein Auto auf Höhe der Haltestelle Rosensteinpark rauchte und kurz darauf in Flammen aufging. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der Mercedes bereits lichterloh. Die Flammen griffen bereits auf ein danebenliegendes Gebüsch über. An dem ausgebrannten Fahrzeug entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Durch die Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

