Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Von Fahrbahn abgekommen

GrebenhainGrebenhain (ots)

Am 26. Dezember gegen 06:00 Uhr befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Golf die Landesstraße von Volkartshain herkommend in Richtung Ober-Seemen. Unmittelbar hinter dem Ortsausgang von Volkartshain verlor die Pkw-Fahrerin, auf der winterglatten Fahrbahn, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich der Pkw mehrfach und kam anschließend auf einer Wiese zum Stillstand. Die Pkw-Fahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, wurde jedoch vorsorglich in das Krankenhaus nach Schotten eingeliefert Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

