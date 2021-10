Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit falschen Dokumenten und ohne Führerschein unterwegs

Iffezheim (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich haben Beamte der Bundespolizei gestern Mittag zwei falsche Dokumente sichergestellt.

Am Grenzübergang in Iffezheim wurden zwei 43-und 44-Jährige algerische Staatsangehörige in ihrem Fahrzeug angetroffen und polizeilich kontrolliert. Beide Personen konnten nur unzureichende Ausweisdokumente für den Grenzübertritt vorlegen. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen, wurde beim Fahrer festgestellt, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Zudem fanden die Beamten in seinem Geldbeutel einen gefälschten spanischen Führerschein, sowie einen gefälschten spanischen Ausweis. Der 44-Jährige gab an, beide Dokumente vor wenigen Wochen in Frankreich gekauft zu haben.

Er muss nun mit Anzeigen wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz rechnen.

Sein Beifahrer musste aufgrund unzureichender Dokumentenlage nach Abschluss der Maßnahmen zurück nach Frankreich.

