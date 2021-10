Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit drei Haftbefehlen gesucht

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern Nacht am Grenzübergang Kehl Europabrücke eine gesuchte Straftäterin verhaftet. Die Dame wurde in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus aus Frankreich kommend festgestellt. Bei der polizeilichen Kontrolle, stellte sich heraus, dass gegen die 32-Jährige deutsche Staatsangehörige gleich drei Fahndungsnotierungen bestanden. Sie wurde dreimal mit Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen gesucht. Da sie die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde sie zur Verbüßung einer Haftstrafe von 160 Tagen, in das Gefängnis gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell