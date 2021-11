Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 091121-873: Unfallverursacher gesucht

Hückeswagen (ots)

In Hückeswagen-Wiehagen hat am Montag (8. November) ein unbekanntes Fahrzeug einen Schaden an einem geparkten Hyundai hinterlassen und ist anschließend weiter gefahren. Die Geschädigte hatte ihren grauen Hyundai gegen 07.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Kindergartens in der Blumenstraße geparkt. Gegen 14.00 Uhr stellte sie fest, dass zwischenzeitlich ein anderes Fahrzeug gegen das Heck ihres Wagens gestoßen und anschließend weiter gefahren war. Hinweise zu dem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell