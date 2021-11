Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 091121-871: Kennzeichen gestohlen

Waldbröl (ots)

Die Kennzeichen GM-QG 172 sind am Wochenende (6. - 8. November) in der Brölstraße von einem Ford Focus gestohlen worden. Hinweise zu dem Diebstahl, der sich zwischen 15 Uhr am Samstag und 7 Uhr am Montag ereignet hat, nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell