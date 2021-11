Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 081121-869: Autofahrer auf der L 324 tödlich verletzt

Reichshof (ots)

Ein 41-jähriger Autofahrer aus Nümbrecht ist am Montagmorgen (8. November) auf der L 324 in Reichshof-Dreschhausen frontal gegen einen Baum gefahren und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Der Mann war gegen 10.15 Uhr mit einem VW Golf auf der L 324 von Nespen in Richtung Dreschhausen gefahren. Am Ende einer Geraden fuhr er in einer Linkskurve geradeaus und prallte mit großer Wucht gegen einen Baum. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Fahrer aus dem völlig zerstörten Auto befreien. Die Verletzungen des 41-Jährigen waren so schwerwiegend, dass ihm Rettungskräfte nicht mehr helfen konnten; er verstarb noch am Unglücksort. Während der polizeilichen Unfallaufnahme war die L 324 bis 12.40 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell