Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 071121-867: Führerschein nach Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung sichergestellt

Lindlar (ots)

Auf seinen Führerschein muss ein Autofahrer aus Gummersbach vorerst verzichten, nachdem er nach einem Verkehrsunfall von der Polizei zu einer Blutprobenentnahme gebeten wurde. Der 63-Jährige hatte gegen 11.30 Uhr am Samstag (6. November) in Lindlar-Fenke mit seinem Auto wenden wollen und dabei in eine Grundstückszufahrt zurückgesetzt. Dort überfuhr er zwei Gießkannen und stieß gegen eine dort befindliche Wasserentnahmestelle; statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er davon. Da Zeugen das Kennzeichen abgelesen hatten, konnte der Fahrzeughalter schnell ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da er stark unter Alkoholeinwirkung stand, veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme und stellte den Führerschein sicher.

