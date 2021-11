Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 071121-866: Kennzeichen gestohlen

Waldbröl (ots)

Die Kennzeichen GM-AK 933 haben Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen (5./6. November) in Waldbröl gestohlen. Sie waren zuvor an einem Kleinbus angebracht, der in der Zuccalmagliostraße abgestellt war. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

