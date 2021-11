Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 071121-863: Einbrecher kamen durch die Terrassentür

Engelskirchen (ots)

Am Freitag (5. November) haben Unbekannte in ein Haus am Feckelsberger Weg eingebrochen. In der Zeit zwischen 11 und 19 Uhr schlugen die Täter eine Scheibe der Terrassentür des Einfamilienhauses ein, um in das Haus zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie das Haus und entkamen mit Uhren, Schmuck, einem Handy sowie einer Espressomaschine. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

