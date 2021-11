Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 051121-862: Vorgetäuschter Unfall - Betrugsversuche schlugen fehl

Bergneustadt (ots)

Bei zwei Betrugsversuchen haben sich Unbekannte am Mittwoch wieder als falsche Polizeibeamte ausgegeben und wollten eine Kaution eintreiben.

In beiden Fällen hatte sich am Vormittag jeweils eine junge Frau am Telefon von zwei 60 und 66 Jahre alten Bergneustädterinnen gemeldet und sich als Tochter bzw. Nichte ausgegeben. Jeweils weinend berichtete die Frau von einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Im Anschluss übernahm dann eine weitere Frau das Gespräch, stellte sich als Polizeibeamtin vor und verlangte eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro; ansonsten müsse die Anverwandte bis zur Gerichtsverhandlung in Haft.

Die beiden Frauen fielen nicht auf diese fiese Betrugsmasche herein, aber Betrügern gelingt es so immer wieder Geld von ahnungslosen Opfern zu erbeuten. Die Polizei rät bei solchen Anrufen das Gespräch umgehend zu beenden; die Polizei wird bei Verkehrsunfällen niemals um eine Kaution anfragen. In solchen Fällen können Sie sicher sein, dass das Gegenüber am Telefon nur auf Ihr Geld aus ist.

