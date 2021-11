Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 071121-864: Tageswohnungseinbruch in Wiehl

Wiehl (ots)

In Wiehl-Weiershagen haben Einbrecher am Samstag (6. November) eine Küchenmaschine, eine Spielekonsole und eine Soundbar gestohlen. Die Kriminellen schlugen zwischen 16.20 und 18.20 Uhr ein Fenster auf der Rückseite eines Einfamilienhauses an der Hückhausener Straße ein. Anschließend durchsuchten sie das ganze Haus und nahmen eine Küchenmaschine, eine Spielekonsole und eine Soundbar mit. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich bei der zentralen Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell