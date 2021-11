Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 071121-865: Mehrere Katalysatoren gestohlen

Morsbach (ots)

Von drei Autos haben Diebe in der Nacht zu Sonntag die Katalysatoren ausgebaut und gestohlen. Zwei der Autos waren an der Waldbröler Straße auf dem Gelände eines Autohändlers abgestellt, ein weiterer Wagen war vor einem Wohnhaus an der Straße "Am Eichhölzchen" geparkt. Hinweise zu den Taten, die sich zwischen 23.30 Uhr am Freitag (5. November) und 10.30 Uhr am Samstag ereignet haben, nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

