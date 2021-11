Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 081121-868: Hochwertige Autoräder gestohlen

Engelskirchen (ots)

Von einem Mercedes haben Unbekannte am Wochenende in Engelskirchen-Hardt hochwertige Leichtmetallräder gestohlen. Die Täter hatten den an der Olpener Straße auf dem Ausstellungsgelände eines Autohändlers abgestellten Wagen aufgebockt und nach der Demontage der Räder auf Hohlblocksteinen abgelassen. Als Tatzeit kommt der Zeitraum zwischen 18.00 Uhr am Freitag und 14.00 Uhr am Sonntag (5. - 7. November) in Frage. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

