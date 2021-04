Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Drahtsperre auf Wanderweg

Rhodt u. Rietburg (ots)

Am 18.04.2021 gegen 13:00 Uhr fanden Wanderer eine Drahtsperre auf dem "Dr. Sprater-Pfad" im Pfälzer Wald. Der Waldweg ist für Radfahrer gesperrt. Vermutlich spannten Unbekannte den Draht um ein Befahren des Waldweges durch Mountainbiker zu verhindern. Der Draht war 2mm dick und in einer Höhe von ca. 1,20m zwischen zwei Bäumen gespannt. Sollte ein Radfahrer in eine solche "Falle" fahren, kann dies lebensgefährlich sein.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

