Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Nach Unfallflucht Führerschein entzogen

Gommersheim (ots)

14.000 Euro Schaden und ein sichergestellter Führerschein ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am 17.04.2021 gegen 03:00 Uhr ereignete. Hiernach wurde die Polizeiinspektion Edenkoben am 17.04.2021 gegen 10 Uhr über eine massiv beschädigte Mauer in Gommersheim in der Kirchstraße in Kenntnis gesetzt, welche offensichtlich durch einen Verkehrsunfall beschädigt wurde. Im Rahmen der Ermittlungen konnte in der näheren Umgebung ein verunfallter PKW Audi festgestellt werden, welcher korrespondierende Schäden aufwies. Im weiteren Verlauf konnte die 25-jährige Unfallverursacherin aus Speyer ermittelt und ihr Führerschein sichergestellt werden. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

