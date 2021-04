Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erlöschen der Betriebserlaubnis durch überlaute Auspuffanlage

Herxheim (ots)

Am Samstag, dem 17.04.2021, gegen 18:00 Uhr, wurde in der Luitpoldstraße in Herxheim ein 16jähriger Motorradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das Zweirad ist der Streife durch die extrem laute Auspuffanlage aufgefallen. Bei Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs konnte festgestellt werden, dass der sogenannte "Dezibel-Killer" ausgebaut worden war. Dieses Bauteil ist für die Geräuschreduzierung des Auspuffs verantwortlich. Auf Grund der extremen Lautstärke wurde die Weiterfahrt untersagt, da durch das veränderte Geräuschverhalten die Betriebserlaubnis erloschen ist. Die Mutter des 16jährigen Fahrers wurde durch die Polizei über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Den Jugendlichen erwartet jetzt ein Bußgeld und er muss das fehlende Teil wieder einbauen lassen.

