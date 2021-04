Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sekundenschlaf verursacht Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9

Jockgrim (ots)

Ein 26-jähriger Kraftfahrzeugführer befuhr am Vormittag des 17.04.2021 die B9 in Fahrtrichtung Germersheim. Infolge eines Sekundenschlafes kam er auf Höhe von Jockgrim von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke, blieb hierbei jedoch unverletzt. An der Leitplanke und am Fahrzeug entstand Sachschaden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, die Gefahren der Müdigkeit nicht zu unterschätzen und im Zweifel die Fahrt vorsorglich zu unterbrechen.

