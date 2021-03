Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Warnung vor falschen Bankmitarbeitern

Bad Dürkheim (ots)

Auch im Laufe des 05.03.21 kam es zu mehreren Anrufen vermeintlicher Bankmitarbeiter im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim. Bei allen Anrufen meldete sich eine unbekannte männliche Person bei meist älteren Personen. Er stellte sich als Bankmitarbeiter vor und gab an, dass mit dem Konto der Angerufenen etwas nicht stimmen würde. Meist wurde von einer ungerechtfertigten Abbuchung gesprochen.

Den Angerufenen entstand kein Schaden, da sie das Gespräch direkt beendeten. Bei den angezeigten Telefonnummern handelte es um im Internet generierte Nummern, die nicht nachverfolgt werden können.

Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unsere Tipps! - Die Polizei warnt eindringlich davor, Auskünfte über Kontoverbindungen, Bargeld oder Wertgegenständen am Telefon herauszugeben! - Bleiben Sie also misstrauisch! Lassen Sie sich niemals zu ihrem Vermögen am Telefon aushorchen! - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie den Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie Betrüger los. - Und wenn Sie einen solchen Anruf erhalten haben, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

