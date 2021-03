Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Asbesthaltige Eternitplatten entsorgt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine größere Menge asbesthaltiger Eternitplatten wurde im Bereich Neustadt-Geinsheim durch bislang unbekannte Täter entsorgt. Durch einen Zeugen wurden die möglicherweise durch einen Lkw abgeladenen Platten auf dem in der Nähe der Bundesstraße 39 gelegenen Feldweg am Freitag (05.03.2021), gg. 17.30 h, festgestellt. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass das Gefahrgut zwischen dem 04.03.2021, 18.00 h bis zum 05.03.2021, gg. 17.00 h, abgeladen worden sein dürfte. Wer Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder den/die Täter geben kann wird gebeten sich bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell