Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 091121-870: E-Pedelec gestohlen

Waldbröl (ots)

Ein khakigrünes Mountainbike-Pedelec ist am Montagnachmittag (8. November) an der Kaiserstraße gestohlen worden. Der Eigentümer hatte sein Rad gegen 14.00 Uhr nur für ein paar Minuten hinter einem Imbiss an der Kaiserstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er zurückkehrte, war sein Rad verschwunden. Es handelt sich um ein Mountainbike-Pedelec der Marke Raymon vom Typ FullRay E-Seven 9.0. Ein Zeuge hatte im Zusammenhang mit dem Diebstahl einen jungen Mann beobachtet, der eine weiße Kapuze trug und zur Tatzeit mit einem grünen Rad in Richtung der Sparkasse davon fuhr; ob es sich dabei um das gestohlene Rad gehandelt hat, ist aber nicht sicher. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

