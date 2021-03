Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Vier Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 5000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagvormittag in Karlsruhe. Ein 32-Jähriger fuhr kurz nach 11.00 Uhr mit seinem Pkw auf der Straße Am Storrenacker. An der Kreuzung zum Herdweg missachtete er die Vorfahrt eines 52-Jährigen und stieß mit dessen Pkw im Kreuzungsbereich zusammen. Bei dem Aufprall verletzten sich der Verursacher, sowie der 52-Jährige und zwei Insassen leicht. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

