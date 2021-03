Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße

Heizpilze gestohlen

Coesfeld (ots)

Gleich vier Heizpilze stahlen Unbekannte von der Terrasse bzw. aus dem Wintergarten einer Gaststätte an der Coesfelder Straße. In der Nacht zum Donnerstag (25.3.) betraten die Unbekannten die hinter dem Gebäude befindliche Terrasse und öffneten dort mit einem Werkzeug eine Tür zu einem Wintergarten. Dort stahlen sie insgesamt zwei kleine und zwei große Heizpilze. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell