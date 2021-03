Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Biholtstraße

Seniorin bestohlen

Coesfeld (ots)

Auf offener Straße stahl ein Pärchen einer 82-jährigen Olfenerin die Geldbörse aus einer Tasche am Rollator. Die Seniorin war am Donnerstag (25.3.) gegen 14.30 Uhr, zu Fuß unterwegs, als sie von einem Mann und einer Frau angesprochen wurde, die nach einem Weg fragten. Ihre Geldbörse befand sich in einer Handtasche, die auf dem Sitz des Rollators abgelegt war. Nach dem Gespräch stellte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse fest.

Beschreibung:

-männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, schwarze kurze Haare, zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden

- weiblich, ca. 40-45 Jahre alt, ca, 160-165 cm groß, schlank, dunkle lange schwarze Haare, bekleidet mit einer dunklen Oberbekleidung

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell