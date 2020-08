Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Senioren von Trickdieb bestohlen - Wer hat etwas beobachtet?

Grevenbroich (ots)

Am Mittwochnachmittag (12.08.), gegen 16 Uhr, sprach ein Unbekannter ein Seniorenpaar im Parkhaus Montanushof am Ostwall an. Die beiden saßen in ihrem PKW, als ein ihnen unbekannter Mann auf sich aufmerksam machte und offenbar Kleingeld wechseln wollte. Während die lebensältere Grevenbroicherin in ihrer Geldbörse nachschaute, trat der Unbekannte an die Beifahrertür heran und öffnete sie. Da sie angab, kein Kleingeld zu haben, beugte er sich in Richtung ihres Mannes, um auch hier einen Blick in die Geldbörse zu werfen. Der Senior schickte den Mann jedoch fort.

Als die beiden zu Hause waren, mussten sie feststellen, dass aus der Geldbörse der Frau Geldscheine entwendet worden waren. Die beiden erstatteten Anzeige.

Der unbekannte Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Er soll etwa 170 Zentimeter groß sein und dunkle Haare haben, dabei ein "volles" Gesicht und einen Bart. Der Mann war bekleidet mit einem gräulichen T-Shirt und einer langen Hose.

Wer im Parkhaus Montanushof oder Umgebung etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

