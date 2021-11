Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 091121-872: Räder von Mercedes gestohlen

Gummersbach (ots)

Bei einem Autohändler in Gummersbach-Derschlag haben Diebe am Wochenende (6. - 8. November) von einem Mercedes hochwertige Aluräder demontiert und gestohlen. Der Mercedes vom Typ AMG C 43 war auf dem Ausstellungsgelände an der Kölner Straße abgestellt. Am Montagmorgen stellte ein Mitarbeiter fest, dass der Mercedes auf Steinen aufgebockt stand und die Räder fehlten. In Engelskirchen hatte sich am Wochenende ein ähnlicher Diebstahl ereignet (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5066900).

Hinweise zu dem Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

