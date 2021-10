Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbrecher suchen Schule heim (14.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

In eine Schule in der Erzberstraße eingebrochen sind Unbekannte am Donnerstagabend gegen 23 Uhr. Die Täter gelangten nach dem Eintreten eines Kellerfensters in das Gebäude einer dualen Hochschule und durchsuchten mehrere Räume, fanden jedoch keine Wertsachen oder Stehlbares. Sie zerstörten blindlings einen Spiegel, warfen und zerschlugen Getränkeflaschen im Flur und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Personen, die Hinweise auf die Vandalen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidium Konstanz vereinbaren. Für den Schwarzwald-Baar-Kreis stehen die Berater unter der Telefonnummer 07721 / 601-253 zur Verfügung.

