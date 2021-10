Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, K5994) Bei starker Sonneneinstrahlung anderes Auto übersehen (14.102021)

Tuttlingen, K5994 (ots)

Eine leichtverletzte Person und rund 3.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 16.15 Uhr auf der K5994 ereignet hat. Ein 49-Jähriger war mit seinem Kleintransporter aus Hattingen kommend auf der K5994 unterwegs und wollte die Kreuzung zur B311 geradeaus, in Richtung Möhringen, überqueren. Aufgrund von starker Sonneneinstrahlung übersah er dabei einen von links, aus Richtung Immendingen, kommenden 48-jährigen Seat-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 48-Jährige begab sich nach dem Unfall zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen wurde die Stoßstange beschädigt und sie waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden an dem Kleintransporter liegt bei rund 2.500 Euro. Am Seat beträgt die Schadenshöhe circa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell