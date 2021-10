Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Fahrrad hinterrücks gestohlen - Zeugenaufruf (14.10.2021)

Tuttlingen (ots)

Ein unbekannter Dieb hat am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Stuttgarter Straße die kurze Unaufmerksamkeit der Besitzerin ausgenutzt und ein Fahrrad der Marke "Bulls" gestohlen. Die Besitzerin hatte ihr Fahrrad unweit der Gaststätte "Golem" an einem großen Blumenkasten abgestellt und sich in geringer Entfernung auf die dortigen Treppenstufen in Richtung der Donau gesetzt. Dabei befand sich das Fahrrad in ihrem Rücken, so dass sie es nicht sehen konnte. Ein Zeuge beobachtete, wie kurz darauf auf dem danebengelegenen Fußweg ein Mann vorbeilief, das unverschlossene Fahrrad mitnahm und sich in Richtung Innenstadt entfernte. Der Zeuge konnte die Tathandlung gegenüber der Besitzerin schildern, setzte jedoch seinen weiteren Weg fort, ohne seine Daten zur Verfügung zu stellen. Der Täter war bekleidet mit einer Cap sowie einer Camouflage-Jacke. Der unbekannte Zeuge sowie weitere Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 941 0, zu melden.

