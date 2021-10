Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkrs. Konstanz) Von der Fahrbahn abgekommen (14.10.2021)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Abgeschleppt werden musste ein VW Golf nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend im Industriegebiet Hardt. Ein 54-jähriger Mann war auf dem Verbindungsweg zwischen dem Industriegebiet und dem Zollbruckkreisel unterwegs, als er vermutlich aufgrund fehlender Ortskenntnis und nicht angepasster Geschwindigkeit in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Golf fuhr in den dortigen Graben und kam auf der rechten Fahrseite zum Liegen. Verletzt wurde der Fahrer nicht, an dem VW entstand ein Sachschaden von über 5.000 Euro.

